HTC готовит выпуск сжимаемого смартфона

Ожидается, что презентация уникальной новинки состоится уже 16 мая.

Общество

Представители тайваньской компании HTC поделились с пользователями Сети видео, на котором представлен сжимаемый смартфон. Ожидается, что презентация уникальной новинки состоится уже 16 мая, пишет Актуальные Новости.

По мнению экспертов, данная модель получит название HTC U и будет оснащена рамкой корпуса Edge Sense или Edge Sensor. Это позволит пользователю взаимодействовать с гаджетом, просто сжав кисть руки. Кроме того, устройство сможет различать продолжительность нажатия и разные жесты.

По прогнозам специалистов, телефон будет также иметь батарею на 3000 мАч, стекло Gorilla Glass 5, сканер отпечатка пальца, а также 16-мегапиксельную камеру.