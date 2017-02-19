Хозяин забыл в старом телевизоре 100 тысяч долларов, их обнаружил переработчик

Владельца огромной суммы разыскали и вручили забытое богатство.

Общество

В Онтарио рабочий мусороперерабатывающего завода обнаружил внутри 30-летнего телевизора 100 тысяч долларов. Об этом сообщает ReSourceLife.ru со ссылкой на CBC News.

«Драгоценный» телевизор вот-вот должны были отправить на переработку, передает издание. Сотрудник вовремя заметил ценную находку.

До этого телевизор ждал своей очереди на переплавку год. У работника руки дошли до него лишь недавно.

При «заначке» были документы. То и другое сотрудники перерабатывающего завода отнесли в полицию. Топ-менеджер компании-переработчика мусора похвалил честного работягу за бескорыстный поступок и подчеркнул, что ожидает от всех своих подчинённых такой же нравственности.

Полиция разыскала бывшего хозяина телевизора. Им оказался 68-летний житель города Болсовер в провинции Онтарио. Пожилой человек признался, что большие деньги были его наследством от родителей. Он спрятал их в телевизор и забыл о них. Потом отдал телевизор другу семьи и мог бы лишиться навсегда своего наследства. Но ответственные сотрудники мусороперерабатывающего завода вернули его добро.

Теперь мужчина хочет оставить 100 тысяч долларов в наследство собственным детям.