Гвардеец чуть не застрелил Елизавету II
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Инцидент произошёл, когда королева Великобритании ночью прогуливалась по территории Букингемского дворца.
Гвардеец чуть не застрелил Елизавету II. Инцидент произошёл, когда королева Великобритании ночью прогуливалась по территории Букингемского дворца, передаёт
Об этом случае стало известно послу публикации воспоминаний бывшего военнослужащего королевской гвардии. Так, охраняя периметр лондонской резиденции британского монарха, гвардеец примерно в три часа ночи увидел в темноте фигуру. Он успел узнать страдающую от бессонницы королеву.
«Черт возьми, Ваше Величество, я было чуть вас не застрелил», – произнес он, ожидая суровой реакции британского монарха за подобный тон. Однако на эту реплику Елизавета II лишь ответила с присущий её нации юмором: «Все в порядке. В следующий раз я позвоню заблаговременно, чтобы вам не пришлось в меня стрелять».