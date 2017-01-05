Гвардеец чуть не застрелил Елизавету II

Инцидент произошёл, когда королева Великобритании ночью прогуливалась по территории Букингемского дворца.

Общество

Гвардеец чуть не застрелил Елизавету II. Инцидент произошёл, когда королева Великобритании ночью прогуливалась по территории Букингемского дворца, передаёт ТАСС.

Об этом случае стало известно послу публикации воспоминаний бывшего военнослужащего королевской гвардии. Так, охраняя периметр лондонской резиденции британского монарха, гвардеец примерно в три часа ночи увидел в темноте фигуру. Он успел узнать страдающую от бессонницы королеву.