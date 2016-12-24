Google выпустит две новые модели «умных» часов в начале 2017 года

Гаджеты будут работать на базе операционной системы Android Wear 2.0.

Общество

Google выпустит две новые модели «умных» часов в начале 2017 года. Гаджеты будут работать на базе операционной системы Android Wear 2.0, передаёт Life.

Часы выйдут под брендом производителя, с которым сейчас сотрудничает Google. Распространение новой ОС не ограничится двумя флагманскими устройствами: на рынок также поступят смарт-часы на Android Wear 2.0 от других компаний.

Ожидается, что флагманские устройства под кодовыми названиями Angelfish и Swordfish получат монитор сердечного ритма, GPS и поддержку LTE. Инсайдеры сообщают, что экран часов будет круглым, а справа расположатся три навигационные кнопки.

Из ранних утечек известно, что модели будут выполнены в корпусах серебряного, золотисто-розового и титанового цветов.