Google поместил на главную страницу траурную ленту после крушение Ту-154

Жертвами авиакатастрофы стали 93 человека.

Общество

На главной странице поисковой системы Google в России появилась чёрная лента в знак памяти о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Чёрным морем, передаёт РИА Новости.

Напомним, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. На его борту находились 65 артистов ансамбля им. Александрова, 9 журналистов, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и 8 членов экипажа.

Путин поручил Медведеву сформировать и возглавить комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Телеканалы «Россия 1», НТВ и РЕН ТВ изменили сетку вещания в связи с крушением Ту-154.

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен днём траура по жертвам авиакатастрофы.