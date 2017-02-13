Голландцы собирают заказы на летающие авто

Реализацией пробных моделей занимается компания PAL-V.

Общество

Нидерландская компания PAL-V начала продажи двух моделей летающих автомобилей, сообщает «Федеральное агентство новостей» в понедельник, 13 февраля.

Речь идёт о двух голландских разработках - моделях Liberty Pioneer и Liberty Sport, которые создавались и опробовались на протяжении восьми лет. Пять лет назад фирма PAL-V продемонстрировала первую летающую машину.

В настоящее время производитель готов запускать их серийное производство, сообщает издание. Летающие авто уже продают, но пока на уровне заказов. Предварительные заказы уже поступили из США. Разработчики считают, что эта страна станет самым постоянным покупателем технологической новинки.

Поступления первых заказов ожидают в 2018 году, когда все авто пройдут необходимую сертификацию.

Напомним, недавно РИА «7 новостей» писало о том, что в России также разрабатывается первый в мире летающий внедорожник для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные регионы.