Голландцы подают в суд на свое правительство из-за Украины

Активисты общественного движения «Форум за демократию» выступают против ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Общество

В Нидерландах представители общественного движения «Форум за демократию» подают иск в суд на свое правительство. Активисты выступают против стремления руководства страны ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, пишет LIFE .

Лидер движения Тьерри Боде заявил, что желание властей Нидерландов противоречит результатам проведённого в стране референдума, в ходе которого большинство голландцев высказались против ратификации этого документа.

По мнению представителей движения, правительство должно либо официально проигнорировать этот референдум, либо официально принять его результаты.