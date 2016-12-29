Главный нарколог страны посоветовал россиянам меньше пить в новогоднюю ночь

Евгений Брюн рассказал, как избавиться от состояния похмелья.

Общество

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн посоветовал россиянам меньше пить в новогоднюю ночь, а также не употреблять спиртное на следующее после праздника утро, передаёт ТАСС.

Брюн пояснил, что употреблённый ночью алкоголь плохо перерабатывается организмом: состояние опьянения проходит быстро, а яд от алкоголя в организме совершенно здорового человека будет держаться около трёх дней, а у больных алкоголизмом людей – до трёх недель.

«Очень простые советы: пить как можно меньше и как можно реже. И всегда помнить, что ночью организм спит, ферментативная система спит, и любой алкоголь, который принят в ночное время, начиная после 10, а может быть после 9 часов вечера, не полностью перерабатывается», – отметил он.

Нарколог также рассказал, как избавиться от состояния похмелья. Чтобы быстрее избавиться от признаков отравления организма алкоголем, лучше принимать препараты на основе янтарной кислоты, а не аспирин, который наносит ущерб слизистой желудка.