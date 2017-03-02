Глава ВАК рассказал о сроках принятия решение о диссертации Мединского

Владимир Филиппов поделился данными о том, кому сегодня вообще нужна ученая степень.

Общество

Глава Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов рассказал «Известиям» о том, что в марте ВАК примет решение по диссертации министра культуры Владимира Мединского, однако, вопрос о неправомерных заимствования в ученом труде министра не стоит.

По словам Филиппова, спорные вопросы по диссертации Мединского касаются научной новизны и отражения исторических фактов. Вместе с тем, глава ВАК напомнил, что в отношении истории как науки это всегда открытый вопрос.

— Возьмите тему «Роль Сталина» — и вам как минимум две абсолютно разные диссертации лягут на стол. То же касается Октябрьской революции, Великой Отечественной войны. К примеру, в Эстонии и в России напишут об этом совершенно разные работы, — сказал Филиппов.

Глава комиссии сообщил, что решение по диссертации министра будет принимать президиум ВАК, который перед этим будет располагать решение экспертного совета, который, в свою очередь, и будет анализировать все поступившие доводы по диссертации Владимира Мединского. Все это должно состояться в марте, отметил Филиппов.

Глава ВАК также прокомментировал деятельность организации «Диссернет», которая давала заключение по научному труду Мединского. По словам Филиппова, «Диссернет», действительно, подсказывает направление, по которому можно дальше работать. Организация проводит большо анализ с указанием совпавших строк в работах. Но вместе с тем нужно иметь в виду, что отношение к заимствованиям у каждой науки свое.

— В литературоведени и один подход, в химии, математике — другой. Поэтому окончательное заключение дают профессионалы, эксперты в этих областях, — сказал глава комиссии.

При это Филиппов напомнил, что примерно в половине случаев после обращения от «Диссернета» ВАК принимал решении о лишении степени. Во второй половине случаев эксперты, как правило, устанавливают, что объем заимствований является допустимым для этой науки и не играет существенной роли для тех выводов, которые с опорой на заимствованные и порой общеизвестные факты сделал диссертант.