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http://7info.ru/news/world-society/general_motors_mozhet_vernut_v_rossiju_populjarnejshie_modeli_chevrolet/

«General Motors» может вернуть в Россию популярнейшие модели Chevrolet
Российские автолюбители с нетерпением ожидают возвращения иномарок «Aveo» и «Cruze».

Общество   114

Казахское акционерное общество «Азия Авто» зарегистрировало в «Росстандарте» востребованные модели «Chevrolet Aveo» и «Chevrolet Cruze». Многие специалисты читают, что это говорит о возвращении автомобилей на российский рынок, пишет АА .

Американский концерн «General Motors» 2 года назад объявил об окончании продаж в России данных моделей, несмотря на то, что «Aveo» и «Cruze» пользовались огромной популярностью среди российских автолюбителей.

Отметим, что вопрос о том, появятся ли вышеуказанные модели на дорогах нашей страны, остается открытым. На данный момент представители «Азия Авто» не имеет права продавать машины под брендами «General Motors» без разрешения американской компании. 