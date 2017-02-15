Генерал-полковник Горемыкин: кадровый вопрос в армии решен
Общество 25
Офицер рассказал о комплектовании Вооруженных сил России из дополнительных источников.
Генерал-полковни
Генерал-полковни
Как рассказал Горемыкин, уже в 2018 году в Вооруженные силы прибудет первый за последние пять лет полноценный выпуск лейтенантов.
— В 2009–2012 годах в Вооруженных силах проводилось формирование так называемого «нового облика». Важное место в этой реформе занимала оптимизация офицерских должностей. Их численность стала меньше. Также отдельные должности офицерского состава были заменены должностями сержантов, старшин и даже стали гражданскими, — отметил генерал-полковни
к.
В связи с этим, отметил офицер, снизилась потребность в подготовке офицерских кадров, уменьшилось число курсантов в вузах. По некоторым специальностям, например, вообще не была предусмотрена воинская подготовка.
Однако сейчас, по словам Горемыкина, из-за привлечения по контракту офицеров из запаса удалось «закрыть брешь» в 7 тыс. военнослужащих. Генерал-полковни
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