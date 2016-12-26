Где можно получить денежный кредит без лишних сложностей?

С трудностями при получении денежных займов сталкиваются как обычные граждане, так и предприятия малого бизнеса.

Общество

С трудностями при получении денежных займов сталкиваются как обычные граждане, так и предприятия малого бизнеса. Для того, чтобы финансовая структура приняла положительное решение о выдаче кредита, нужно обладать отличной репутацией, иметь вовремя погашенные старые кредиты, и конечно, солидный доход, который можно подтвердить документально.

Именно поэтому, получив несколько отказов, люди начинают искать альтернативные способы решения проблемы. На сайте credity5.ru расположено множество объявлений от организаций, оказывающих помощь в получении займов, а также от частных кредиторов и МФО.

Что подразумевает собой помощь при оформлении банковского кредита?

Дело в том, что многие граждане все-таки могут рассчитывать на выдачу обычного займа в одной из финансовых структур — и сталкиваются с отказами в основном из-за неправильно оформленной заявки. Кредитные брокеры помогают оформить документы верно — консультируют относительно того, какой именно пакет стоит попросить, поддержкой каких поручителей заручиться, какие справки предоставить в подтверждение своей благонадежности. Статистика показывает, что займы, оформленные при помощи специалистов, выдаются практически гарантированно — и очень быстро, без лишних хлопот.

Еще одним удобным вариантом может стать частный займ. В данном случае ссуда оформляется по договору, составленному непосредственно между заемщиком и кредитором. Конечно, частному лицу потребуется предоставить определенные гарантии возвращения средств — но это не станет проблемой, если заемщик обладает доходом, пусть и не задокументированным официально. Бюрократические правила не помешают доказать свою способность вернуть средства.

И конечно, попросить займ можно у микрофинансовых организаций. Они также выдают деньги большинству клиентов практически без проверок и могут оказаться очень полезны в ситуации, когда средства требуются как можно скорее.

Денежные ссуды, доступные всем

Главным преимуществом микрозаймов, частных займов и других способов получения средств остается доступность — и внимательный подход к каждому из заемщиков. При этом многие организации и лица готовы работать даже с теми клиентами, кому уже доводилось задерживать выплаты банковским структурам. В таком случае обращение к частному лицу или кредитной компании становится способом повысить собственный рейтинг заемщика.