Француз судится с Uber из-за развода с женой

Истец хочет взыскать с технического сервиса 45 миллионов евро.

Общество

Француз из Граса решил судиться с международной технологической компанией Uber, разработчиком мобильных сервисов по вызову такси. Сумма исковых требований – 45 миллионов евро, пишет портал «Сусанин.про» в понедельник, 13 февраля со ссылкой на Мир24.

По данным издания, француз попал в глупое положение. Будучи женат, он встречался с любовницей, и однажды, уезжая от неё, вызвал такси через Uber со смартфона супруги.

Дома ловелас вышел из аккаунта, но в приложении случился какой-то сбой, и смартфон стал получать уведомления об адресе, куда приезжало такси. Уведомления вызвали у жены резонные вопросы, и дело кончилось разводом.

В крушении своей семейной жизни житель Граса винит Uber. Он подал на компанию в суд за плохое качество работы их приложения и требует с сервиса 45 миллионов евро.

В Uber прессе сообщили, что баг, «выдавший» ходока по дамам, устранили в следующей версии приложения.