Фотошпионам удалось запечатлеть новый Audi А7

Официальная презентация автомобиля запланирована на последний квартал 2017 года.

Общество

Группа фотошпинов выложила в Сеть уникальные снимки обновленной немецкой модели «Audi A7». Новинку удалось запечатлеть во время прохождения тестовых испытаний, пишет Daily .

Сообщается, что за плотным слоем камуфляжа можно заметить абсолютно новый дизайн кузова, который станет одной из главных отличительных черт модели. Специалисты отмечают совершенно новую платформу «MLV Evo», которая поможет водителю сэкономить топливо, а также облегчит кузов.

Официальная презентация автомобиля запланирована на последний квартал 2017 года.