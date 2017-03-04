Фиктивная инвалид из Англии рассекретила себя в интернете

За мошенничество женщина приговорена к 18 месяцам тюремного заключения, а её муж – к 9.

Общество

Жительница Восточного Лондона была осуждена за то, что выдавала себя за инвалида в течение нескольких лет и незаконно пользовалась пособием по инвалидности.

Информация об этом появилась в Рунете со ссылкой на «Дейли мейл».

Предприимчивую даму зовут Лиса Уайт, ей 56 лет. Властям она живописала свои мучения: мол, не может ходить, постоянно нуждается в кислородных баллонах для дыхания и прочее. Ей было выплачено пособий порядка 150 тысяч фунтов стерлингов.

Оказалось, что масштабы бедствия Лисы сильно преувеличены. Она и её муж Эндрю Уайт владели домом на побережье Англии и ездили в круизы по Карибскому морю. Но главное, Лиса свободно могла двигаться. Что и доказала однажды, танцуя под песню Мерайи Кэрри о Рождестве для двоих.

Видео с танцем «инвалида» попало в сеть, откуда его и выловили ответственные лица. Так Лиса выдала себя.

Женщина была осуждена на 18 месяцев тюрьмы за мошенничество. Муж, принимавший участие в её «спектакле» и пользовавшийся наряду с Лисой неправедно полученными деньгами, получил 9 месяцев тюрьмы условно.

Есть информация, что Лиса лишена пособия по инвалидности.