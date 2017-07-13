ФАС ограничит предпринимательскую деятельность государственных водоканалов

За счёт этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%

Общество

Государственные и муниципальные водоканалы будут лишены возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль, максимальный размер которой установлен на уровне 5%. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

За счёт этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%, считают в ФАС. По мнению экспертов, таким образом планируется ускорить передачу водоканалов в концессии, которые по-прежнему сохраняют право получать прибыль от своей деятельности.