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http://7info.ru/news/world-society/fas_ogranichit_predprinimatelskuju_dejatelnost_gosudarstvennyh_vodokanalov/

ФАС ограничит предпринимательскую деятельность государственных водоканалов
За счёт этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%

Общество   90

Государственные и муниципальные водоканалы будут лишены возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль, максимальный размер которой установлен на уровне 5%. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 

За счёт этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%, считают в ФАС. По мнению экспертов, таким образом планируется ускорить передачу водоканалов в концессии, которые по-прежнему сохраняют право получать прибыль от своей деятельности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%