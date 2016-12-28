Еженедельник Сharlie Hebdo поглумился над погибшими «александровцами»

На карикатуре изображён падающий самолёт, из которого доносятся последние крики погибших музыкантов.

Общество

Французский еженедельник Сharlie Hebdo поглумился над жертвами катастрофы Ту-154 над Чёрным морем. На карикатуре изображён падающий самолёт, из которого доносятся последние крики погибших музыкантов. Рисунок сопровождается подписью: «Репертуар военного хора расширяется», передаёт Life.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, при выполнении планового перелёта с аэродрома Адлера Ту-154 потерпел крушение. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля им. Александрова, журналисты и глава общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).