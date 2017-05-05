Европа почтит память советских героев мемориальными акциями

Мероприятия в честь Дня Победы состоятся во всех странах ЕС.

Общество

Европа почтит память советских героев мемориальными акциями в честь Дня Победы.

Об этом «Известиям» рассказали в Чехии, Словакии, Австрии, Германии и Сербии.

В частности, в Праге 9 Мая пройдет сразу несколько мероприятий в память о павших советских солдатах, а в Австрии и Германии акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента».

Глава парламента всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич считает, что на Западе идет процесс фальсификации истории, призванный принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне.

«Нашим ответом является не только «Бессмертный полк», который пройдет 9 Мая в Белграде, но и другие мероприятия, которые мы проведем в память о тех, кто боролся против нацизма», – сказал он «Известиям».

Пожалуй, только на Украине эта дата не вызывает энтузиазма у руководства страны и части общества. Напомним, что акцию «Бессмертный полк» в Киеве хотят сорвать националисты.