Евгения Петросяна могут засудить

Соседка подала в суд на залившего её артиста.

Общество

Известному эстраднику Евгению Петросяну, возможно, предстоит суд с соседкой снизу из-за затопленной квартиры. Об этом написала 9 февраля «Планета новостей».

По данным издания, соседка намерена через суд вытребовать с артиста 350 тысяч рублей – за испорченное имущество и моральный ущерб. Якобы решить вопрос в досудебном порядке у владелицы залитой квартиры с четой телезвёзд не получилось.

Издание добавляет, что сам Евгений Петросян и его жена Елена Степаненко комментариев по конфликту с соседкой не дают.