Это будет бесконечно. Благоустройство столичных улиц продолжат в 2018 году

Напоминаем, что в 2017 году на благоустройство столичных улиц выделили 40 миллиардов рублей.

Общество

В Москве не собираются сворачивать программу благоустройства улиц в следующем году. «Благоустройство бесконечно по своей сути».

Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главу департамента капитального ремонта Алексея Елисеева.

По словам господина Елисеева, в следующем году возможно продолжение проекта «Моя улица», но есть вероятность старта нового проекта.

Елисеев отмечает, что 2018 год станет годом реконструкции и улучшения не в центре столицы, а в отдаленных районах. Список районов не уточняется.