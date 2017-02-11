Эти антибиотики не опасно принимать будущим мамам

Медики составили список антибиотиков для беременных женщин.

Общество

Учёные составили список антибиотиков, которые не опасно принимать будущим мамам. По уверениям медиков, препараты из списка не скажутся плохо на развитии плода.

О списке безопасных антибиотиков пишет ИА «Народные новости» в субботу, 11 февраля.

В перечень антибиотиков, которые могут принимать беременные женщины, попали вещества антибиотикипенициллинового ряда: амоксициллин, оксациллин, ампициллин. Также допустимы цефалоспорины (цефазолин и цефатоксим) и макролиды (эритромицин и азитромицин).

Но в целом врачи не советуют будущим мамам злоупотреблять специальными препаратами, чтобы они не мешали проникновению бактерий в кишечник, что может привести к заболеванию младенца пневмонией.