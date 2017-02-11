Учёные составили список антибиотиков, которые не опасно принимать будущим мамам. По уверениям медиков, препараты из списка не скажутся плохо на развитии плода.
О списке безопасных антибиотиков пишет ИА «Народные новости» в субботу, 11 февраля.
В перечень антибиотиков, которые могут принимать беременные женщины, попали вещества антибиотикипенициллинового ряда: амоксициллин, оксациллин, ампициллин. Также допустимы цефалоспорины (цефазолин и цефатоксим) и макролиды (эритромицин и азитромицин).
Но в целом врачи не советуют будущим мамам злоупотреблять специальными препаратами, чтобы они не мешали проникновению бактерий в кишечник, что может привести к заболеванию младенца пневмонией.