ЭРУ-ГЛОНАСС подчинят ВПК под руководством Рогозина

Акции АО «ГЛОНАСС» не будут делиться между «Ростехом» и «Роскосмосом»

Общество

Обеспечивать дальнейшее развитие государственной автоматизированн ой информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС будет коллегия Военно-промышлен ной комиссии РФ, возглавляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Кроме этого, принято решение интегрировать ЭРА-ГЛОНАСС с системой «Платон» и отказаться от планов по разделению акции оператора системы между «Ростехом» и «Роскосмосом».

Предложения по системе ЭРА-ГЛОНАСС были представлены Рогозиным президенту в середине января. Вице-премьер, в частности, заявил о разрозненности внедрения проектов транспортных телематических систем на основе ГЛОНАСС. Рогозин также предложил меру по развитию геоинформационны х технологий с экспортным потенциалом — обеспечить взаимодополняемо сть системы взимания платы «Платон» и ЭРЫ-ГЛОНАСС.

«Использовать практику создания государственно-ч астных систем транспортной телематики. Обеспечить взаимодополняемо сть стратегий ЭРА-ГЛОНАСС и государственной системы платы с транспортных средств массой свыше 12 т. Коммерциализацию системы осуществлять за счет платы за использование стандарта и платы за подключение к инфраструктуре», — сказано в документе.

Вторым предложением Рогозина было сохранить 100-процентную долю государства в АО «ГЛОНАС», отказавшись от планов разделить акции между «Ростехом» и «Роскосмосом», о чем было объявлено ранее.

20 января Владимир Путин поставил на документе резолюцию «Согласен» (копия документа имеется в распоряжении «Известий»). Путин поручил обеспечить дальнейшее развитие ЭРЫ-ГЛОНАС в рамках ВПК, но призвал учитывать «использование двойных стандартов в системе».

Близкий к ВПК источник «Известий» заявил, что скоро будет объявлено об отставке гендиректора АО «ГЛОНАСС» Андрея Недосекова и смене совета директоров компании.