ЭРУ-ГЛОНАСС подчинят ВПК под руководством Рогозина
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Акции АО «ГЛОНАСС» не будут делиться между «Ростехом» и «Роскосмосом»
Обеспечивать дальнейшее развитие государственной автоматизированн
Предложения по системе ЭРА-ГЛОНАСС были представлены Рогозиным президенту в середине января. Вице-премьер, в частности, заявил о разрозненности внедрения проектов транспортных телематических систем на основе ГЛОНАСС. Рогозин также предложил меру по развитию геоинформационны
«Использовать практику создания государственно-ч
Вторым предложением Рогозина было сохранить 100-процентную долю государства в АО «ГЛОНАС», отказавшись от планов разделить акции между «Ростехом» и «Роскосмосом», о чем было объявлено ранее.
20 января Владимир Путин поставил на документе резолюцию «Согласен» (копия документа имеется в распоряжении «Известий»). Путин поручил обеспечить дальнейшее развитие ЭРЫ-ГЛОНАС в рамках ВПК, но призвал учитывать «использование двойных стандартов в системе».
Близкий к ВПК источник «Известий» заявил, что скоро будет объявлено об отставке гендиректора АО «ГЛОНАСС» Андрея Недосекова и смене совета директоров компании.
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