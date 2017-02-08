Эликсир вечной молодости найден в космосе

Ученые доказали, что невесомость замедляет биологическое старение.

Общество

Группа ученых провела исследование влияния невесомости на человека в космосе и выяснила, что в космосе замедляется биологическое старение, пишет PT .

Сообщается, что такие выводы были сделаны после обследования астронавта «NASA» Скотта Келли, который пребывал в невесомости на протяжении 340 дней. Оказалось, что его организм биологически моложе, чем у его брата-близнеца, тоже астронавта, но прожившего в невесомости гораздо меньшее количество времени.

По словам экспертов, это связано с так называемыми «теломерами». Их предназначение заключается в защите хромосом от разрушения. Однако с возрастом они укорачиваются, что и является причиной старения.

Отметим, что у Скотта Келли теломеры оказались длиннее, чем у его брата Марка. Таким образом, пока астронавт был в невесомости, его теломеры не укорачивались.