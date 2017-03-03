Елена Драпеко заявила о готовности баллотироваться в президенты

Депутат и актриса отметила, что может пойти на выборы, если такое решение будет принято партией.

Общество

Депутат «Справедливой России», актриса Елена Драпеко заявила «Известиям», что готова баллотироваться в президенты России, если соответствующее решение будет принято партией. Это решение, по её словам, может положительно сказаться на престиже женщин.

Источник в партии перед этим рассказал, что выдвижение женщины от СР уже обсуждалось. Среди возможных кандидатов – Галина Хованская и Ольга Епифанова, с которыми, однако, пока не велось никаких обсуждений. Кроме Елены Драпеко никто из них не заявлял о президентских амбициях, в то же время лидер партии Сергей Миронов ранее не исключил, что может баллотироваться и сам.

Председатель СР отмечал, что кандидат от партии на выборы президента будет выбран на съезде осенью.

— Пока идут дискуссии. Многие мои коллеги по партии считают, что я должен выдвигаться. Но есть и другие точки зрения. В частности, некоторые склоняются к идее проведения своего рода «праймериз» среди членов нашей партии, — отметил он

По словам Миронова, СР располагает большим числом потенциальных кандидатов. Поэтому, отметил он, вскоре будет определено, по какому пути пойдет партия: либо выдвижение лидера, либо кого-то из членов. Миронов также пообещал сделать этот процесс публичным и в «виде праймериз».

Миронов также назвал возможных кандидатов. Среди них он выделил кандидатуры Валерия Гартунга, Александра Буркова, Олега Шеина, Анатолия Аксакова, Олега Нилова и Анатолия Грешневикова.

Кроме этого, по словам Миронова, может быть выдвинут и кандидат не из числа депутатов Госдумы, например, экономист и публицист Михаил Делягин.