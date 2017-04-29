Эксперты выяснили, что пересыпание вредит здоровью

Чрезмерный сон в выходные ухудшает концентрацию внимания.

Общество

Американские ученые провели масштабное исследование и установили, что чрезмерный сон оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Оказывается, пересыпание приводит к ухудшению концентрации внимания, передаёт Актуальные Новости .

По словам экспертов, многие люди стремятся в выходные компенсировать время, которое они не потратили на сон из-за занятости в будние дни. Однако выяснилось, что данная привычка далеко не улучшает состояние организма. Благодаря научному эксперименту исследователи пришли к выводу, что чрезмерный сон в выходные ухудшает состояние человека сразу в нескольких сферах, в частности он становится вялым. Кроме того, у индивида ухудшается фокусировка внимания и способность к запоминанию.

Специалисты отмечают, что заслуженный отдых вреден лишь для тех, кто не соблюдает правильный режим дня.