Эксперты впервые зафиксировали на видео процесс смерти живого организма

Эксперты уверены, что результаты их работ могут помочь понять, как в будущем приостановить процесс старения и смерти.

Общество

Группе ученых впервые в истории удалось увидеть, как происходит процесс смерти живого организма. Результаты исследования были запечатлены на видео, пишет ПС .

Специалисты детально изучили процесс отмирания отдельных клеток на примере умирающего червя. Во время одного из опытов они заметили распространяющиеся синие волны в теле существа. По мнению ученых, это был так называемый некроз – постепенная смерть клеток по всему организму живого существа.

Эксперты уверены, что результаты их работ могут помочь понять, как в будущем приостановить процесс старения и смерти.