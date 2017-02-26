Группе ученых впервые в истории удалось увидеть, как происходит процесс смерти живого организма. Результаты исследования были запечатлены на видео, пишет ПС.
Специалисты детально изучили процесс отмирания отдельных клеток на примере умирающего червя. Во время одного из опытов они заметили распространяющиеся синие волны в теле существа. По мнению ученых, это был так называемый некроз – постепенная смерть клеток по всему организму живого существа.
Эксперты уверены, что результаты их работ могут помочь понять, как в будущем приостановить процесс старения и смерти.