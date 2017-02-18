Эксперты: в 2017 году в России ожидается рост цен на автомобили

К концу года самые востребованные модели могут подорожать до 25 процентов.

Общество

Группа российских аналитиков рассказала, что в нынешнем году ожидается значительный рост цен на авто, который составит примерно от 1 до 3 процентов в месяц, пишет ФАН .

По словам специалистов, уже за первый месяц 2017 года уровень цен на машины подняли 24 компании. Так выросла стоимость немецких «BMW» и «Mercedes-Benz», японских «Mitsubishi» и «Lexus», а также американского «Ford». Также произойдет существенное подорожание авто класса люкс. Более того, к концу года самые востребованные модели могут подорожать до 25 процентов.

При этом автомобили В-класса, являющиеся лидерами рынка и доступные для потребителя, прибавляют в цене довольно медленно, поскольку их производство находится в России.