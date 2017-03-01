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http://7info.ru/news/world-society/eksperty_ustanovili_kogda_u_zhenschiny_pojavljaetsja_vlechenie_k_seksu/

Эксперты установили, когда у женщины появляется влечение к сексу
Большинство девушек начинает проявлять больше инициативы в интимных отношениях, достигнув 27 лет.

Общество   117

Американские ученые провели ряд исследований и сумели выяснить, в каком возрасте у женщины проявляется половое влечение, пишет ФАН .

Оказывается, большинство девушек начинает проявлять больше инициативы в интимных отношениях, достигнув 27 лет. Специалисты объясняют данную особенность снижением репродуктивной способности.  По мнению экспертов, представительницы прекрасного пола в возрасте от 27 до 45 лет относятся к категории «низкой фертильности», в результате чего у них повышается страсть к близости.

Более того, с годами многие женщины становятся снисходительны к случайному сексу.