Эксперты установили, когда у женщины появляется влечение к сексу

Большинство девушек начинает проявлять больше инициативы в интимных отношениях, достигнув 27 лет.

Общество

Американские ученые провели ряд исследований и сумели выяснить, в каком возрасте у женщины проявляется половое влечение, пишет ФАН .

Оказывается, большинство девушек начинает проявлять больше инициативы в интимных отношениях, достигнув 27 лет. Специалисты объясняют данную особенность снижением репродуктивной способности. По мнению экспертов, представительницы прекрасного пола в возрасте от 27 до 45 лет относятся к категории «низкой фертильности», в результате чего у них повышается страсть к близости.

Более того, с годами многие женщины становятся снисходительны к случайному сексу.