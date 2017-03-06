Эксперты: современные люди глупее своих предшественников

Ученые проанализировали эволюцию человека за последние 100 лет.

Общество

Группа специалистов провела масштабное исследование эволюции человека за последние 100 лет и пришла к интересным выводам. Оказалось, что этот процесс не всегда связан с положительными изменениями, пишет Faktom .

По словам ученых за последнее столетие интеллектуальное развитие человека снизилось сразу на четырнадцать пунктов. Причиной этому является изменение условий жизни. Так, люди стали жить намного комфортнее, чем в другие времена, в результате чего они стали ленивее. Более того, уменьшилась и тяга к новым знаниям. При этом отдельные группы стали умнее своих предшественников.

Эксперты также отмечают ухудшение физических показателей современного человека. Это связано с комфортом и в развитой медицине. Также отмечаются изменения в росте: среднестатистический человек вырос на одиннадцать сантиметров. Однако нельзя отрицать положительные изменения, связанные с увеличением продолжительности жизни людей.