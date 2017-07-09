Специалисты известного издания «Autocar» провели масштабное исследование и подготовили список лучших в мире подержанных автомобилей. Сообщается, что при анализе моделей были использованы различные параметры.
Безоговорочным лидером рейтинга оказалось авто «Ford Mondeo». Данная модель высоко ценится за высокую надежность, комфорт и недорогую стоимость владения. Далее в списке следуют такие иномарки, как «Volvo V40» и «Honda Civic». Покупатели считают данные машины надежными и недорогими в эксплуатации.
Отметим, что в заявленную десятку транспортных средств с пробегом также попали «Opel Corsa», «Toyota Yaris», «Suzuki Grand Vitara», «Skoda Superb», «Saab 9-5», «Nissan Micra» и «Mazda RX-8», пишет Daily.