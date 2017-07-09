Эксперты составили рейтинг лучших авто с пробегом

Безоговорочным лидером списка оказалась модель «Ford Mondeo».

Общество

Специалисты известного издания «Autocar» провели масштабное исследование и подготовили список лучших в мире подержанных автомобилей. Сообщается, что при анализе моделей были использованы различные параметры.

Безоговорочным лидером рейтинга оказалось авто «Ford Mondeo». Данная модель высоко ценится за высокую надежность, комфорт и недорогую стоимость владения. Далее в списке следуют такие иномарки, как «Volvo V40» и «Honda Civic». Покупатели считают данные машины надежными и недорогими в эксплуатации.