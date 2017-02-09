Эксперты: Путин и Трамп поборются за Нобелевскую премию мира

Французские специалисты поделилась прогнозами касательно лауреатов престижной премии в 2017 году.

Общество

Группа французских исследователей поделилась своими прогнозами касательно лауреатов на Нобелевскую премию мира в 2017 году. Так, в списке наиболее вероятных претендентов на престижную награду окажутся Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет Svopi .

Специалисты подчеркивают, что вероятность завоевания ими премии не слишком велика из-за большой конкуренции со стороны других претендентов.

Стоит отметить, что эксперты уже более десяти лет эти подготавливают точные прогнозы, которые всегда оказывались верными.

Напомним, что официальный список лауреатов Нобелевской премии будет обнародован в октябре этого года.