Сотрудники «Роскачества» провели анализ смартфонов в России и назвали компании, которые выпускают наиболее качественные гаджеты. Они сравнили порядка 250 телефонов по техническим характеристикам, пишет АН.
Безоговорочным лидером российского рынка оказалась компания «Samsung», чьи модели заняли сразу шесть первых позиций в рейтинге. Таким образом, южнокорейский бренд обошел американского производителя «Apple». Также в список лучших смартфонов попало устройство от корпорации «LG», которая показала высокие результаты по выпуску девайсов.
Отметим, что специалисты учитывали быстродействие техники, а также ее производительность и безопасность.