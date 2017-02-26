Эксперты признали смартфоны «Samsung» лучшими в России

Таким образом, южнокорейский бренд обошел американского производителя «Apple».

Общество

Сотрудники «Роскачества» провели анализ смартфонов в России и назвали компании, которые выпускают наиболее качественные гаджеты. Они сравнили порядка 250 телефонов по техническим характеристикам, пишет АН .

Безоговорочным лидером российского рынка оказалась компания «Samsung», чьи модели заняли сразу шесть первых позиций в рейтинге. Таким образом, южнокорейский бренд обошел американского производителя «Apple». Также в список лучших смартфонов попало устройство от корпорации «LG», которая показала высокие результаты по выпуску девайсов.

Отметим, что специалисты учитывали быстродействие техники, а также ее производительность и безопасность.