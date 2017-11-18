Эксперты признали смартфон iPhone X главным изобретением 2017 года

По мнению специалистов, устройство является квинтэссенцией телефонов XXI века.

Общество

Специалисты американского издания TIME провели масштабное исследование и составили список самых важных инновационных изобретений, которые были сделаны в 2017 году.

Безоговорочным лидером рейтинга признали флагманский смартфон iPhone X. Его отличительной чертой стала технология FaceID, позволяющая разблокировать телефон только тогда, когда перед ним находится лицо владельца. Эксперты также отметили, что устройство является квинтэссенцией смартфонов XXI века. Оно представляет собой набор ведущих технологий в компактном исполнении.