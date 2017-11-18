Специалисты американского издания TIME провели масштабное исследование и составили список самых важных инновационных изобретений, которые были сделаны в 2017 году.
Безоговорочным лидером рейтинга признали флагманский смартфон iPhone X. Его отличительной чертой стала технология FaceID, позволяющая разблокировать телефон только тогда, когда перед ним находится лицо владельца. Эксперты также отметили, что устройство является квинтэссенцией смартфонов XXI века. Оно представляет собой набор ведущих технологий в компактном исполнении.
Отметим, что список также попали робот Jibo, устройство E-sight, мороженое Halo Top, кроссовки Adidas Futurecraft 4D, спиннер. Подробнее на Life.