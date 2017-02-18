Эксперты назвали самые востребованные автомобили класса люкс в России

Особой популярностью в 2016 году пользовался престижный внедорожник «Bentley Bentayga».

Общество

Группа специалистов опубликовала рейтинг наиболее продаваемых элитных автомобилей на территории России в 2016 году, пишет Svopi .

Сообщается, что неоспоримым лидером оказался британский концерн «Bentley Motors», модели которого приобрели 317 россиян. Особой популярностью в минувшем году пользовался престижный внедорожник «Bentayga».

Второе место в списке заняла английская компания «Rolls-Royce», чьи машины в 2016 году купили 105 раз. При этом более половина продаж пришлась на купе «Wraith». Также в тройку лидеров рейтинга попал итальянский бренд «Maserati», а в частности кроссовер «Levante». Данная модель была продана в России в декабре сразу в трех экземплярах.