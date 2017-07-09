Эксперты назвали лучший смартфон на американском рынке

Многие покупатели отдают свое предпочтение телефону Samsung Galaxy S8.

Общество

Специалисты аналитической компании Strategy Analytics провели масштабное исследование и выяснили, какой смартфон является лучшим на американском рынке.

По данным экспертов, многие покупатели, которые отдают предпочтение телефону Samsung Galaxy S8, чаще всего ставят данному гаджету не меньше 4,5 баллов из пяти.