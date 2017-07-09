Специалисты аналитической компании Strategy Analytics провели масштабное исследование и выяснили, какой смартфон является лучшим на американском рынке.
По данным экспертов, многие покупатели, которые отдают предпочтение телефону Samsung Galaxy S8, чаще всего ставят данному гаджету не меньше 4,5 баллов из пяти.
Аналитики отмечают, что клиентов привлекает дисплей модели, а также камера. При этом внимание владельцев гаджетов почти не приковала система распознавания голоса под названием Bixby, пишет Актуальные Новости.