Эксперты назвали лучшие компактные автомобили

Одним из лидеров рейтинга оказалась модель «Toyota Yaris iA».

Общество

Специалисты провели анализ мирового автомобильного рынка и составили список наиболее продаваемых компактных моделей в различных сегментах. Для этого были использованы данные за 2016 год, пишет Regnum .

Безоговорочным лидером рейтинга в категории субкомпактных автомобилей оказался «Toyota Yaris iA». В классе «Компактный гибрид» первую строчку занял «Toyota Prius». «Audi Q7» лидирует среди моделей «Люксового SUV». В классе «Компактный SUV» на первой позиции расположился «Subaru Forester».

Отметим, что категорию «Компактный пикап» возглавил «Honda Ridgeline».