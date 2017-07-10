Эксперты нашли наилучший способ борьбы с бессонницей

Люди, которые стремятся к достижению важной для них цели, редко имеют проблемы со сном.

Общество

Группа американских неврологов провели ряд исследований и выяснили, что люди, которые стремятся к достижению важной для них цели, редко страдают от бессонницы.

По мнению специалистов, наличие целей является наиболее эффективным способом для избавиться от проблем со сном. Отмечается, что человек с высоким целеполаганием имеет гораздо меньше расстройств сна, в частности апноэ.