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http://7info.ru/news/world-society/eksperty_nashli_nailuchshij_sposob_borby_s_bessonnicej/

Эксперты нашли наилучший способ борьбы с бессонницей
Люди, которые стремятся к достижению важной для них цели, редко имеют проблемы со сном.

Общество   123

Группа американских неврологов провели ряд исследований и выяснили, что люди, которые стремятся к достижению важной для них цели, редко страдают от бессонницы.

По мнению специалистов, наличие целей является наиболее эффективным способом для избавиться от проблем со сном. Отмечается, что человек с высоким целеполаганием имеет гораздо меньше расстройств сна, в частности апноэ.

Эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от кофе, никотина, алкоголя, что значительно улучшит качество сна. Также нежелательны перед сном просмотр ТВ, работа за компьютером и употребление тяжелой пищи, пишет Lenta .