Группа американских неврологов провели ряд исследований и выяснили, что люди, которые стремятся к достижению важной для них цели, редко страдают от бессонницы.
По мнению специалистов, наличие целей является наиболее эффективным способом для избавиться от проблем со сном. Отмечается, что человек с высоким целеполаганием имеет гораздо меньше расстройств сна, в частности апноэ.
Эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от кофе, никотина, алкоголя, что значительно улучшит качество сна. Также нежелательны перед сном просмотр ТВ, работа за компьютером и употребление тяжелой пищи, пишет Lenta.