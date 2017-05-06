Эксперты: цвет расскажет о состоянии здоровья

По словам специалистов, светло-розовый является естественным цветом языка здорового человека

Общество

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что по цвету языка человека можно сделать вывод о состоянии его здоровья, передает ФАН .

По словам специалистов, светло-розовый является естественным цветом языка здорового человека. Красный же сигнализирует о воспалительных процессах в организме или же инфекционном заболевании. У человека с ярко-красным языком вероятны проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Желтый цвет говорит о проблемах с печенью и почками, бледный намекает на недостаток питания, белый – указывает на грипп, а также обезвоживание.

Эксперты советуют чаще осматривать свой язык до утренней чистки зубов.