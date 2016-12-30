Эксперты: большинству женщин не хватает секса

Женщины испытывают острую нехватку секса из-за уменьшения интереса со стороны их партнера.

Общество

Американские ученые провели ряд социологических опросов и выяснили, что 9 из 10 опрошенным женщинам не хватает секса, пишет АН .

Специалисты привлекли к эксперименту более 400 представительниц прекрасного пола в возрасте от 20 до 60 лет. Оказалось, что 90% женщин испытывают острую нехватку секса из-за уменьшения интереса, проявляемого к ним со стороны их партнера. При этом, многие выразили желание заниматься любовью гораздо чаще.

Отметим, многие из опрошенных женщин готовы довольствоваться не более 2 половыми актами в неделю.