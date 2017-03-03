Екатеринбургские подростки юродствовали в Храме-на-Крови

Тинейджеры украли рясы, убрали крест и делали селфи на месте расстрела Романовых.

Общество

Двое екатеринбургских школьников «отметились» юродской фотосессией на месте расстрела семьи Романовых, в Храме-на-Крови, построенном специально в память о той трагедии, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Свердловской области и на ТАСС.

По данным издания, парни для начала залезли в раздевалку священников и «позаимствовали» рясы, которые напялили на себя. Затем они проследовали к алтарю и заменили крест гаечным ключом. И наконец начали делать селфи на месте убийства.

Личности хулиганов установлены. Это десятиклассники одной из школ города, вроде бы ребята из приличных, по крайней мере, полных семей. Проверка, которую организовали по следам кощунственного селфи сотрудники полицейского подразделения по делам несовершеннолетних, коснётся и их родителей, и педагогов.

Полиция сообщает, что из храма не пропали ценные вещи. Однако профилактические меры к любителям фотосессий будут приняты.

Священнослужители советуют наказать парней в рамках действующего законодательства, пишет издание.