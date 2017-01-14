Джонни Депп и Эмбер Хёрд официально разведены

Основными причинами развода актриса назвала домашнее насилие со стороны мужа и пьянство.

Общество

В Лос-Анджелесе суд принял решение о расторжении брака американских звезд Джонни Деппа и Эмбер Хёрд, пишет LIFE .

Сообщается, что актер обязуется выплатить 6,8 миллионов долларов своей бывшей жене. Актриса заявила, что отправит эти на благотворительность.

Отметим, что судейская коллегия отклонила ходатайство Деппа, обвинившего Хёрд в затягивании процесса. Основными причинами развода актриса назвала домашнее насилие со стороны мужа и пьянство.