http://7info.ru/news/world-society/dzhon_kerri_prines_izvinenija_lgbt-soobschestvu_ssha/
Джон Керри принес извинения ЛГБТ-сообществу США
Общество 64
Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри публично извинился перед ЛГБТ-сообществом за проводимую государством политику дискриминации сексуальных меньшинств, пишет
КП .
Джон Керри принес извинения ЛГБТ-сообществу США
Общество 64
Политик подчеркнул, что на протяжении длительного времени госдепартамент отказывал в приеме на работу из-за их сексуальной ориентации.
Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри публично извинился перед ЛГБТ-сообществом за проводимую государством политику дискриминации сексуальных меньшинств, пишет
Политик подчеркнул, что на протяжении длительного времени госдепартамент отказывал в приеме на работу из-за их сексуальной ориентации и вынуждал увольняться сотрудников-геев.
Керри выразил уверенность, что факты дискриминации в государственном учреждении больше не повторятся.