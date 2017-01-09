Джон Керри принес извинения ЛГБТ-сообществу США

Политик подчеркнул, что на протяжении длительного времени госдепартамент отказывал в приеме на работу из-за их сексуальной ориентации.

Общество

Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри публично извинился перед ЛГБТ-сообществом за проводимую государством политику дискриминации сексуальных меньшинств, пишет КП .

Политик подчеркнул, что на протяжении длительного времени госдепартамент отказывал в приеме на работу из-за их сексуальной ориентации и вынуждал увольняться сотрудников-геев.

Керри выразил уверенность, что факты дискриминации в государственном учреждении больше не повторятся.