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http://7info.ru/news/world-society/dzhon_kerri_prines_izvinenija_lgbt-soobschestvu_ssha/

Джон Керри принес извинения ЛГБТ-сообществу США
Политик подчеркнул, что на протяжении длительного времени госдепартамент отказывал в приеме на работу из-за их сексуальной ориентации.

Общество   64

Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри публично извинился перед ЛГБТ-сообществом за проводимую государством политику дискриминации сексуальных меньшинств, пишет КП .

Политик подчеркнул, что на протяжении длительного времени госдепартамент отказывал в приеме на работу из-за их сексуальной ориентации и вынуждал увольняться сотрудников-геев.

Керри выразил уверенность, что факты дискриминации в государственном учреждении больше не повторятся. 