Друзья и коллеги отдали дань памяти Виталию Чуркину

Ушедшего из жизни полпреда вспомнили Сергей Рябков, Константин Косачев, Сергей Орджоникидзе, Мария Захарова, Юрий Вяземский.

Общество

Не дожив один день до 65-летия, в Нью-Йорк скончался полпред России в ООН Виталий Чуркин. Опытного дипломата, более 10 лет представлявшего Россию на высшем международном уровне, помянули добрым словом его друзья и коллеги.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Чуркин обладал высочайшими качествами дипломата, переговорщика и аналитика, но был также замечательным товарищем, теплым и светлым человеком.

— Мир стал беднее после ухода этого человека. Хотелось бы, чтобы светлая память о нем стала духовным маяком для нового поколения дипломатов и политиков, — сказал Рябков.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе отметил способность Виталия Чуркина находить дипломатические выходы из самых сложных международных ситуаций.

— Мы много раз видели, как он блестяще и красиво выступает, отстаивая интересы нашей страны. Но не многие знают, какой колоссальный труд и подготовка стоят за этими выступлениями, — заявил Орджоникидзе.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал Чуркина своим старшим товарищем, настоящим другом и величайшим профессионалом.

— Это человек, который бескомпромиссно и на совесть отстаивал интересы России в мире и последние годы эффективнейшим образом на площадке ООН. Это величайшая потеря для нашей дипломатии, родных и близких, а также всех, кто его знал, — отметил он.