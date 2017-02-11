Дроны идут на смену пчёлам

Японские учёные создали беспилотники, способные опылять цветы.

Общество

В японском Национальном институте передовой промышленной науки и технологий придумали маленький дрон специально для опыления цветов, пишет «N+1» со ссылкой на «Chem».

На такую идею японских учёных натолкнула убыль популяции пчёл, которая происходит во всём мире в наши дни. Только в США за два года – 2014 и 2015 – вымерло 42% пчёл. Страдают и растения, которые некому становится опылять. Японские учёные разработали механизм опыления цветов дроном.

Испытания теоретической возможности искусственного опыления цветов беспилотником проводились на серийно выпускаемом квадрокоптере PXY CAM. На его нижнюю часть наклеили кусочек шерсти, пропитанный специальным составом. Это была ионная жидкость винилового мономера, способная переносить пыльцу. Эффективность состава для сбора пыльцы тестировали на мухах и муравьях.

Во время «принудительного» опыления цветка дроном шерстяная полоска соприкасается с тычинками цветка не хуже брюшка пчелы и переносит пыльцу на пестик. То есть эксперименты убедили изобретателей в жизнеспособности их идеи. Впрочем, у неё есть очевидный минус – стоимость каждой «пчелы-беспилотника» весьма высока. Не исключено, что на практике придётся идти на компромисс и применять более компактные и дешёвые приборы — вроде робопчелы, изготовленной в Гарварде.

У японских учёных есть оппоненты в научном мире, которые полагают, что надо не придумывать замену опылению, а изучить причины массовой гибели пчёл и по возможности спасти популяцию.