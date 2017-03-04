Дом с «фекальным сталагмитом» в Серове проверила прокуратура

Город назначил срок расселения жильцов до 2015 года.

Общество

В Серове Свердловской области городская прокуратура провела проверку многочисленных сообщений СМИ о многоквартирном доме, в подъезде которого вырос сталагмит изо льда и фекалий. Необычная конструкция стала следствием прорыва канализации дома № 5 по улице Белореченской.

Об этом сообщает сайт прокуратуры региона. Проверку по поручению областной прокуратуры провела городская.

Как сообщает надзорное ведомство, ещё в декабре 2015 года Межведомственная комиссия признала данный дом аварийным и подлежащим сносу. Однако администрация Серова только в минувшем ноябре своим постановлением включила дом в «аварийный» реестр. По плану, дата расселения дома – до 1 января 2025 года.

Сообщается, что вопрос о предоставлении людям другого жилья из маневренного фонда на время не решался.

Проверка подтвердила, что всё, написанное в СМИ, про дом, который уже ехидно называют «достопримечательностью Серова», - правда.

Прокуратура сочла, что столь длительный срок расселения нарушает конституционные права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания. Серовская городская прокуратура внесла представление исполняющему обязанности главы администрации городского округа устранить нарушения жилищных прав горожан. Директор управляющей компании «Федерация» также получил представление за ненадлежащую эксплуатацию дома.

Территориальное подразделение Роспотребнадзора возбудило административное дело против юридического лица за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (ст. 6.4 КоАП РФ).

Ведомство контролирует исполнение представлений и устранение нарушений.