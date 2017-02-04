Доказано, что суши в России опасны для здоровья

Японский деликатес в исполнении отечественных поваров часто приготавливается с нарушением санитарных норм.

Общество

«Роспотребнадзор» сделал шокирующее заявление о том, что суши, которые готовят в России, опасны для здоровья, пишет АН .

Специалисты пришли к такому выводу после проверки, проведенной программой «Еда живая и мертвая». В ходе анализа нескольких образцов суши, приготовленных отечественными поварами, выяснилось, что они содержат недопустимое число микроорганизмов, что указывает на нарушения санитарных норм.

Эксперты подчеркивают, что нарушения технологии приготовления японского деликатеса делают продукт опасным для здоровья.