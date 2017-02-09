Доказано, что первенцы умнее своих младших братьев и сестер

Это связано с тем, что родители уделяют основное внимание своим первым детям.

Общество

Группа британских и австралийских ученых провела ряд исследований и пришла к выводу, что дети, которые родились первыми, показывают более высокие умственные способности, чем их младшие братья и сестры, пишет NN .

Сообщается, что в научном эксперименте приняли участие порядка пяти тысяч детей. Эксперты оценивали уровень интеллектов школьников, учитывая такие негативные факторы, как курение матери во время беременности и болезни.

Специалисты выяснили, что первенцы всегда умнее детей, которые рождаются в семье позднее. По их мнению, родители уделяют основное внимание своим первым детям.