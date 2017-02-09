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http://7info.ru/news/world-society/dokazano_chto_pervency_umnee_svoih_mladshih_bratev_i_sester/

Доказано, что первенцы умнее своих младших братьев и сестер
Это связано с тем, что родители уделяют основное внимание своим первым детям.

Общество   76

Группа британских и австралийских ученых провела ряд исследований и пришла к выводу, что дети, которые родились первыми, показывают более высокие умственные способности, чем их младшие братья и сестры, пишет NN .

Сообщается, что в научном эксперименте приняли участие порядка пяти тысяч детей. Эксперты оценивали уровень интеллектов школьников, учитывая такие негативные факторы, как курение матери во время беременности и болезни.

Специалисты выяснили, что первенцы всегда умнее детей, которые рождаются в семье позднее. По их мнению, родители уделяют основное внимание своим первым детям.