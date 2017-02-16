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http://7info.ru/news/world-society/dokazano_chto_orehi_pomogajut_v_borbe_s_rakom/

Доказано, что орехи помогают в борьбе с раком
Эксперты подчеркивают, что чудотворными свойствами обладают далеко не все виды орехов.

Общество   112

Группа немецких специалистов провела ряд исследований и выяснила, что регулярное потребление орехов может помочь в лечении онкологии у человека и ее профилактике, пишет ПД .

Ученые пришли к выводу, что благодаря орешкам можно избежать рака кишечника. Оказывается, в них содержится множество микроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования человеческого организма.

Эксперты подчеркивают, что чудотворными свойствами обладают далеко не все виды орехов. Так, наиболее полезными в борьбе с раком являются грецкие орехи. При этом арахис может даже нанести вред организму из-за риска возникновения аллергии. 