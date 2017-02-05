http://7info.ru/news/world-society/dokazano_chto_nepravilnyj_obraz_zhizni_vlijaet_na_razvitie_raka/
Доказано, что неправильный образ жизни влияет на развитие рака
Общество 122
Группа немецких специалистов провела ряд исследований и выяснила, что нездоровый образ жизни повышает риск заболевания раком, пишет
ФАН .
Доказано, что неправильный образ жизни влияет на развитие рака
Общество 122
Такие вредные привычки, как табакокурение и алкоголизм, повышают риск онкологических заболеваний.
Группа немецких специалистов провела ряд исследований и выяснила, что нездоровый образ жизни повышает риск заболевания раком, пишет
По словам учёных, такие вредные привычки, как табакокурение и алкоголизм, влияют на развитие онкологии. При этом опасность возрастает для тех, кто пристрастен и к сигаретам, и к алкоголю.
Кроме того, раковые заболевания часто появляются у тех людей, которые перенесли хронические инфекции, включая гепатит В и C, Также немалую роль играет и рабочая нагрузка человека.