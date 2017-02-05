Доказано, что неправильный образ жизни влияет на развитие рака

Такие вредные привычки, как табакокурение и алкоголизм, повышают риск онкологических заболеваний.

Общество

Группа немецких специалистов провела ряд исследований и выяснила, что нездоровый образ жизни повышает риск заболевания раком, пишет ФАН .

По словам учёных, такие вредные привычки, как табакокурение и алкоголизм, влияют на развитие онкологии. При этом опасность возрастает для тех, кто пристрастен и к сигаретам, и к алкоголю.

Кроме того, раковые заболевания часто появляются у тех людей, которые перенесли хронические инфекции, включая гепатит В и C, Также немалую роль играет и рабочая нагрузка человека.