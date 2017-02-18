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http://7info.ru/news/world-society/dokazano_chto_materinskaja_pesnja_vlijaet_na_razvitie_malysha/

Доказано, что материнская песня влияет на развитие малыша
Музыка воспринимается младенцами лучше, чем обычные слова, чтение и игры.

Общество   96

Профессор музыкальной терапии Шеннон Этуаль рассказала, что первая песня матери младенцу влияет на его развитие. Она уверена, что песня воспринимается малышами лучше, чем обычные слова, чтение и игры, поскольку новорожденные способны обрабатывать музыку в сложной манере, пишет АН .

Специалист провела исследование роли детского пения на связь между матерью и младенцем. Оказалось, что только пение матери способно улучшить восприятие ребенка, пробуждая боевые инстинкты.

Кроме того, песня способна помочь самой женщине справиться с послеродовой депрессией. 