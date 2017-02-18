Доказано, что материнская песня влияет на развитие малыша

Музыка воспринимается младенцами лучше, чем обычные слова, чтение и игры.

Общество

Профессор музыкальной терапии Шеннон Этуаль рассказала, что первая песня матери младенцу влияет на его развитие. Она уверена, что песня воспринимается малышами лучше, чем обычные слова, чтение и игры, поскольку новорожденные способны обрабатывать музыку в сложной манере, пишет АН .

Специалист провела исследование роли детского пения на связь между матерью и младенцем. Оказалось, что только пение матери способно улучшить восприятие ребенка, пробуждая боевые инстинкты.

Кроме того, песня способна помочь самой женщине справиться с послеродовой депрессией.